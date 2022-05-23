В ЦСКА подтвердили, что «Салернитана» выкупила контракт Бохинена
- РИА Новости
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«Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А», — цитирует Брейдо ТАСС.
Он добавил, что остальные футболисты, которые были отправлены в аренду, вернутся в ЦСКА.
В первой половине сезона Бохинен сыграл за красно-синих десять матчей, в которых забил два мяча.
Ранее в ЦСКА объяснили, почему проведут летние сборы в Новогорске.