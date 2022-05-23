В ЦСКА подтвердили, что «Салернитана» выкупила контракт Бохинена

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Эмиль Бохинен продолжит выступления за «Салернитану».
В ЦСКА подтвердили, что «Салернитана» выкупила контракт Бохинена
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А», — цитирует Брейдо ТАСС.

Он добавил, что остальные футболисты, которые были отправлены в аренду, вернутся в ЦСКА. 

В первой половине сезона Бохинен сыграл за красно-синих десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему проведут летние сборы в Новогорске.

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