В ЦСКА подтвердили, что «Салернитана» выкупила контракт Бохинена

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Эмиль Бохинен продолжит выступления за «Салернитану».

«Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А», — цитирует Брейдо ТАСС.

Он добавил, что остальные футболисты, которые были отправлены в аренду, вернутся в ЦСКА.

В первой половине сезона Бохинен сыграл за красно-синих десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему проведут летние сборы в Новогорске.