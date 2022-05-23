«РБ Спорт»: девять клубов РПЛ отправили в РФС письма против расширения лиги

Девять клубов выступили против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) и отправили соответствующие письма в Российский футбольный союз (РФС).

По информации «РБ Спорт», против выступили следующие клубы: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов», «Спартак» и «Нижний Новгород».

Отмечается, что в пользу сохранения действующего формата они отметили экономическую целесообразность.

22 мая «РБ Спорт» сообщил, что руководство РФС во главе с Александром Дюковым выступает против расширения РПЛ. Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее сообщалось, что РФС может создать отдельный чемпионат для вторых клубов.