Орлов: мне позвонил Миллер и сказал, что «Зенит» готовит трёхлетний контракт Семаку

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Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» готовит для Сергея Семака новый трёхлетний контракт.
Орлов: мне позвонил Миллер и сказал, что «Зенит» готовит трёхлетний контракт Семаку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне сейчас позвонил Миллер, который слушает нашу программу. Он сказал: «Скажите уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трёхлетний контракт Сергею Богдановичу», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что в матче 27-го тура «Зенит» переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей в четвёртый раз подряд и восьмой — в истории.

Ранее Артём Дзюба покинул «Зенит» по истечении срока действия контракта.

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