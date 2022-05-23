Кавазашвили: из европейских клубов Дзюбу никто не возьмёт

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что Артём Дзюба не получит предложений о трансфере в европейский клуб.

«Надо понимать, что нынешний Дзюба — уже не тот высокотехничный и исполнительный двигатель. Требования в России к нему будут высокими, но отдача не будет им соответствовать. Из европейских же клубов его никто не возьмёт. Артём опозорил себя, и на него теперь смотрят совсем иначе», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

По его словам, из-за возраста 33-летний форвард уже не так эффективен, каким был несколько лет назад. Кавазашвили также отметил, что не может поставить в сравнение с Дзюбой ни одного другого футболиста и считает его лучшим центральным нападающим в России.

22 мая футболист объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы Артёма Дзюбы перейти в московский клуб.