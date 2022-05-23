В «Арсенале» отреагировали на невыдачу лицензии в РПЛ и ФНЛ

В тульском «Арсенале» прокомментировали информацию о том, что клуб не прошёл лицензирование для Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как сообщает Sport24, на данный момент тульский «Арсенал» без замечаний прошёл процедуру лицензирования по пяти пунктам из шести. Нерешённым остался вопрос финансирования на сезон-2022/23.

Отмечается, что клуб отправит в Российский футбольный союз (РФС) необходимые для финансирования в следующем сезоне документы до 30 мая.

В 30-м туре РПЛ тульский клуб потерпел поражение от «Урала» (0:2) и покинул элитный дивизион.

Ранее сообщалось, что воронежский «Факел» стал первым клубом ФНЛ, который прошёл лицензирование в РПЛ.