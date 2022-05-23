Фигуристка Алиса Лью, завершившая карьеру в 16 лет, назвала причины ухода из спорта

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16-летняя американская фигуристка Алиса Лью рассказала, почему решила завершить карьеру.
Фигуристка Алиса Лью, завершившая карьеру в 16 лет, назвала причины ухода из спорта
  • Gettyimages.ru
  • © Amin Mohammad Jamali

«Тренировки были очень тяжёлыми ментально. Это одна из вещей, которые мне не нравились. Иногда среда в фигурном катании бывает токсичной. Особенно при наличии социальных сетей», — цитирует Лью Figure Skaters Online.

На прошедшем чемпионате мира в Монпелье Лью завоевала бронзовую медаль. Она также является двукратной чемпионкой США. Алиса — самая молодая победительница национального первенства в истории США.

Ранее американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет.

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