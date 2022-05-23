Сборная Чехии обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
- AFP
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Матч завершился со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил нападающий Матей Блюмель. Голевую передачу на свой счёт записал Гинек Зогорна.
Сборная Чехии набрала 13 очков после шести матчей группового этапа ЧМ-2022 и обеспечила себе выход в плей-офф. США расположились на четвёртой позиции с десятью очками.
Напомним, что турнир проходит в Финляндии без участия российских хоккеистов.
Ранее в Госдуме отреагировали на призыв болельщиков не допустить возвращения Александра Овечкина в США.