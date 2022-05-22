В Госдуме отреагировали на призыв болельщиков не допустить возвращения Овечкина в США

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на требование американских болельщиков не допустить возвращения форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США.

«Он приехал в свою страну. Понятно, что будут такие высказывания. Этот ажиотаж создаётся специально. Думаю, это заявление не от болельщиков «Вашингтона», а от других. Они понимают: если его не будет, то команда будет хуже играть. Пока политических заявлений мы не видим», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

18 мая Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи».