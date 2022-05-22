В Госдуме отреагировали на призыв болельщиков не допустить возвращения Овечкина в США

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на требование американских болельщиков не допустить возвращения форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США.
В Госдуме отреагировали на призыв болельщиков не допустить возвращения Овечкина в США
  • РИА Новости

«Он приехал в свою страну. Понятно, что будут такие высказывания. Этот ажиотаж создаётся специально. Думаю, это заявление не от болельщиков «Вашингтона», а от других. Они понимают: если его не будет, то команда будет хуже играть. Пока политических заявлений мы не видим», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

18 мая Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить