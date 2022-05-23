Осака не уверена, что будет участвовать в Уимблдоне без очков

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что ещё не определилась по поводу участия в Уимблдоне из-за решения Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) лишить турнир очков.

«Мне кажется, если я буду играть Уимблдон без очков, это будет больше похоже на выставочный турнир. Я ещё не приняла решение, но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства», — приводит слова Осаки Tennis Majors.

Также, по словам теннисистки, её мотивирует только возможность подняться в рейтинге. Японская спортсменка добавила, что хотела бы получить больше опыта на травяном покрытии и, возможно, примет участие в турнире в Берлине, где разыгрываются очки.

Напомним, что АТР и WTA объявили, что участникам Уимблдона не будут начисляться рейтинговые очки из-за решения организаторов отстранить от участия в турнире россиян и белорусов. Также будет сокращён призовой фонд, что вызвало недовольство многих теннисистов.

Ранее сообщалось, что француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за лишения турнира рейтинговых очков.