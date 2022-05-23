Булыкин: думаю, в следующем сезоне больше времени будут давать Худякову

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением, что вратарь Даниил Худяков в следующем сезоне будет основным у железнодорожников.

«Думаю, что в следующем сезоне больше времени будут давать Худякову, потому что молодым везде дорога. Гилерме же возьмёт шефство над Даниилом и будет ему помогать развиваться», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Худяков дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 24-м туре в матче с «Химками» (0:0). В чемпионате России он провёл 12 матчей и пропустил 18 мячей.

Ранее Гилерме заявил, что хотел бы остаться с «Локомотивом» до конца своей карьеры.