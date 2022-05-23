Спортивный директор «Ростова» Рыскин: за мораторий на невылет проголосовали десять команд

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал введение моратория на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: за мораторий на невылет проголосовали десять команд
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  • © GoodLifeStudio

«В повестке дня рабочей группы обсуждали мораторий на невылет. За него проголосовали десять клубов. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. «Рубин» не должен был вылететь по неспортивному принципу», — цитирует Рыскина «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Рубин» покинули шесть важных для клуба игроков, и никто не стал думать, как команда должна продолжать сезон. Он считает, что РПЛ никак нельзя терять казанцев.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в Футбольную национальную-лигу (ФНЛ).

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказал мнение, что мораторий на вылет из РПЛ и последующая отмена стыковых матчей за право сыграть в элитном дивизионе будет обидным решением для клубов ФНЛ.

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