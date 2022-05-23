Эрик тен Хаг рассказал о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем в команде португальского нападающего Криштиану Роналду.
Эрик тен Хаг рассказал о будущем Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Purslow

«Конечно, он будет частью проекта. Что может принести команде Роналду? Голы. Другая роль Роналду в последний год его контракта? Сначала я поговорил с Криштиану, прежде чем говорить с вами», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». За «Манчестер Юнайтед» нападающий выступал с 2003 по 2009 год, а вернулся в команду в 2021-м.

В нынешнем сезоне Криштиану провёл 39 матчей за МЮ, записав на свой счёт 24 гола и три результативные передачи.

Контракт португальца с МЮ истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы.

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