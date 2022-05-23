Григорьянц: КДК рассмотрит скандирование болельщиков ЦСКА в матче с «Ростовом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит факт скандирования болельщиков на фанатской трибуне ЦСКА во время матча заключительного тура чемпионата России с «Ростовом».

«На этот счёт у меня нет никаких данных. Конкретно про Алана Дзагоева в рапорте ничего не написано. Рассмотрим только скандирование болельщиков ЦСКА. А там уже будем разбираться», — цитирует Григорьянца Sport24.

В 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон в чемпионате России на пятой позиции. Этот матч стал последним для Марио Фернандеса и Алана Дзагоева в составе армейцев.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от разгромной победы над «Ростовом».