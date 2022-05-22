Обляков — о победе над «Ростовом»: именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от разгромной победы над «Ростовом» в матче 30-го тура РПЛ.
Обляков — о победе над «Ростовом»: именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу
  • РИА Новости

«Это был непростой сезон, и было очень важно завершить его таким матчем. И именно так мы должны были проводить Марио и Дзагу», — написал Обляков в социальных сетях.

В 30-м туре РПЛ ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон в чемпионате России на пятой позиции. Этот матч стал последним для Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

Ранее сообщалось, что на стадионе ЦСКА появится граффити в честь Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.

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