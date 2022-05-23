Президент ФНЛ Алаев отреагировал на закрытие «Спартака-2»

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал новость о закрытии «Спартака-2».

«Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил закрытие второй команды, официальные документы в лигу поступят в ближайшее время», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он также отметил, что хотел бы поблагодарить «Спартак-2» за яркий футбол на протяжении всех сезонов в ФНЛ и пожелать московскому клубу успехов в дальнейшей подготовке молодых игроков.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал закрытие «Спартака-2».