Президент ФНЛ Алаев отреагировал на закрытие «Спартака-2»

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев прокомментировал новость о закрытии «Спартака-2».
Президент ФНЛ Алаев отреагировал на закрытие «Спартака-2»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил закрытие второй команды, официальные документы в лигу поступят в ближайшее время», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он также отметил, что хотел бы поблагодарить «Спартак-2» за яркий футбол на протяжении всех сезонов в ФНЛ и пожелать московскому клубу успехов в дальнейшей подготовке молодых игроков.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В Футбольной национальной лиге сезона-2021/22 столичная команда заняла седьмое место, набрав 58 очков.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал закрытие «Спартака-2».

 

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