Президент «Урала» заявил, что не видит проблем в продаже пива на стадионах

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что продажа пива на стадионе сократит число пьяных болельщиков, потому что люди не будут употреблять спиртные напитки до входа на спортивных объект.
Президент «Урала» заявил, что не видит проблем в продаже пива на стадионах
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я ничего страшного не вижу в том, чтобы продавать пиво на спортивных объектах. Это будет только подспорье клубу. Подъезжаешь на стадион, купил человек литр пива, и пока он его не выпьет около стадиона — не заходит, а на стадион заходит он уже выпивший», — цитирует Иванова ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» рассказал, как относится к продаже пива на футбольных матчах.

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