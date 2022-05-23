Президент «Урала» заявил, что не видит проблем в продаже пива на стадионах
- РИА Новости
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«Я ничего страшного не вижу в том, чтобы продавать пиво на спортивных объектах. Это будет только подспорье клубу. Подъезжаешь на стадион, купил человек литр пива, и пока он его не выпьет около стадиона — не заходит, а на стадион заходит он уже выпивший», — цитирует Иванова ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Ранее бывший главный тренер подмосковных «Химок» рассказал, как относится к продаже пива на футбольных матчах.