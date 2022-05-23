Колосков считает, что неправильно винить одного Слуцкого в вылете «Рубина» из РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не винить главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за вылет казанцев в Футбольную национальную-лигу (ФНЛ).

«Он работает в большом коллективе, который называется футбольным клубом. И все люди в совокупности отвечают за произошедшее. Местная власть должна дать оценку каждому в отдельности, кто какую лепту внёс в такую трагедию для футбола. Сваливать вину на одного человека — неправильно», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

По его словам, также не стоит обвинять легионеров, которые покинули клуб. Он считает, что руководство должно провести серьёзное расследование, почему у казанцев не было воспитанников, несмотря на сильную академию.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Однако стоит напомнить, что исполком РФС на заседании 24 мая может наложить мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что Слуцкий продолжит руководить командой в ФНЛ.