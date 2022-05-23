Чесноков: Котов имеет хороший потенциал для успешного выступления на турнирах АТР

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у россиянина Павла Котова есть все данные, чтобы хорошо играть на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я очень доволен тем, что он прошёл квалификацию. Котов — очень хороший игрок, у него быстрые ноги, хорошее чувство мяча. Мне кажется, у него есть большой потенциал, он имеет все возможности, чтобы хорошо играть. Он может и должен играть на турнирах ATP», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, если бы Павлу достался более простой соперник по сетке, то он мог бы пройти дальше. Как подчеркнул Чесноков, Котову достался очень солидный игрок.

23-летний россиянин в стартовом матче «Ролан Гаррос» уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6. Игра продолжалась два часа 37 минут.

Общий призовой фонд турнира составляет порядка €43,6 млн.

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