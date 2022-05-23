Медведев увеличил отрыв от Зверева в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг игроков.
Медведев увеличил отрыв от Зверева в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте организации, первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, который увеличил отрыв от представителя Германии Александра Зверева, занимающего третье место. Разрыв между теннисистами составляет 905 очков.

Среди других российских теннисистов Андрей Рублёв занимает седьмую строчку, Карен Хачанов опустился на 25-ю позицию, а Аслан Карацев — на 41-е место.

Ранее сообщалось, что Медведев не будет судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения россиян от участия в турнире.

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