Шестёркин — о пропущенной шайбе в матче с «Каролиной»: сказал себе несколько грубых слов
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«Я пропустил гол и подвёл команду. Должен был исправить ошибку, которую я совершил. Когда пропускаешь гол, ты на секунду немного разочаровываешься, говоришь несколько грубых слов и забываешь об этом», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.
Ранее Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс».