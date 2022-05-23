Шестёркин — о пропущенной шайбе в матче с «Каролиной»: сказал себе несколько грубых слов

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признался, что расстроился после пропущенной шайбы в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».

«Я пропустил гол и подвёл команду. Должен был исправить ошибку, которую я совершил. Когда пропускаешь гол, ты на секунду немного разочаровываешься, говоришь несколько грубых слов и забываешь об этом», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.

Ранее Шестёркин побил рекорд вратарей «Рейнджерс».