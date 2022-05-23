Ари: Дзюба — это легенда РПЛ

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Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы, который покинул санкт-петербургский «Зенит».
Ари: Дзюба — это легенда РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Дзюба — это легенда РПЛ и сборной России. Думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться. Если бы я был на его месте, то остался бы в России», — цитирует Ари ТАСС.

По его словам, для «Спартака» было бы хорошим решением, если бы Дзюба захотел вернуться в столичный клуб.

33-летний форвард выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. После конфликта с Валерием Карпиным он перешёл в «Зенит».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал лучший матч Дзюбы в составе «Зенита».

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