Руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду

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Руководство «Спартака» приняло решение расформировать вторую команду. Таким образом, московский клуб не примет участия в следующем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Руководство «Спартака» приняло решение закрыть вторую команду
  • РИА Новости

«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и с тех пор помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды. Однако в изменившихся реалиях, с учётом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным», — сообщается на официальном сайте «Спартака».

В сообщении также говорится о благодарности всех причастных к работе в «Спартаке-2» и об особой признательности болельщикам, которые поддерживали команду.

Столичный клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 58 очков. «Торпедо» (75 очков) заняло первое место и вышло в РПЛ.

Ранее бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

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