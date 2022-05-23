Титов: не понимаю, во что сейчас играет «Спартак» Ваноли 

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Честно говоря, я в принципе не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак». Ваноли покричал у бровки — команда побежала. А футбола нет», — цитирует Титова Sport24.

По его мнению, Ваноли только даёт эмоции футболистам «Спартака». Он также подчеркнул, что не видит никакого прогресса команды при итальянском тренере.

В матче 30-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Химкам» со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые финишировали на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Это является худшим результатом команды с 2003 года, когда красно-белые также стали десятыми.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» победит «Динамо» в финале Кубка России.











