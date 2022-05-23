Хитил: Шестёркин — один из лучших вратарей в мире

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил прокомментировал игру голкипера команды Игоря Шестёркина в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролина Харрикейнз».

«Он делал это весь сезон. Мы знаем, на что он способен. Он один из лучших вратарей в мире, и мы просто доверяем каждой секунде, когда он находится в воротах. Просто доверяем ему, и он делает то, что может. Он невероятный», — цитирует Хитила официальный сайт НХЛ.

Игорь Шестёркин благодаря 43 сейвам показал лучший результат среди голкиперов «Рейнджерс» за 10 матчей плей-офф Кубка Стэнли. Теперь на счету Шестёркина 339 сейвов в 10 матчах плей-офф НХЛ сезона-2021/22. Ранее достижение было установлено Майком Рихтером в 1997 году, тогда он совершил 329 сейвов в 10 матчах.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана. Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.