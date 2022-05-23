43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанеджад (12-я минута), Крис Крайдер (26-я), Тайлер Мотт (59-я). Артемий Панарин оформил голевую передачу. Игорь Шестёркин отразил 43 броска. У «Харрикейнз» отличился Нино Нидеррайтер (29-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» увеличить отрыв в серии с «Флоридой».

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