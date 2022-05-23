43 сейва Шестёркина и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Жерара Галлана.
В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанеджад (12-я минута), Крис Крайдер (26-я), Тайлер Мотт (59-я). Артемий Панарин оформил голевую передачу. Игорь Шестёркин отразил 43 броска. У «Харрикейнз» отличился Нино Нидеррайтер (29-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдёт 25 мая в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» увеличить отрыв в серии с «Флоридой».