«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и финишировал на третьем месте Примеры

Мадридский «Атлетико» в гостях нанёс поражение «Реал Сосьедад» в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Реале Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Диего Симеоне.

В составе «Атлетико» мячи забили Родриго Де Пауль (50-я минута), Анхель Корреа (68-я). У «Реал Сосьедад» отличился Хон Альдалур (93-я).

В параллельном матче «Севилья» обыграла «Атлетик» (1:0).

«Атлетико» (71 очко) финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (70) — на четвёртой. «Реал» (86) досрочно стал чемпионом Испании. Второе место заняла «Барселона» (73).

Ранее сообщалось, что стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».





