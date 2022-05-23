«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и финишировал на третьем месте Примеры
Игра, которая прошла на поле стадиона «Реале Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Диего Симеоне.
В составе «Атлетико» мячи забили Родриго Де Пауль (50-я минута), Анхель Корреа (68-я). У «Реал Сосьедад» отличился Хон Альдалур (93-я).
В параллельном матче «Севилья» обыграла «Атлетик» (1:0).
«Атлетико» (71 очко) финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (70) — на четвёртой. «Реал» (86) досрочно стал чемпионом Испании. Второе место заняла «Барселона» (73).
Ранее сообщалось, что стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».