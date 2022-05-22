Пас Чалова помог «Базелю» обыграть «Лугано» в последнем туре чемпионата Швейцарии

«Базель» нанёс поражение «Лугано» в матче 36-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе «Базеля» мячи забили Дариан Малеш (на шестой минуте) и Пайтим Касами (на 72-й минуте). У «Лугано» отличился Мохамед Амоура (на 27-й минуте).

Российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов оформил результативную передачу.

24-летний Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды до конца сезона из ЦСКА. Контракт Чалова со швейцарским клубом не предусматривает права выкупа.

Российский форвард в 17 матчах за «Базель» забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

«Базель» занял второе место в чемпионате Швейцарии. Чемпионом Швейцарии стал «Цюрих».

Ранее сообщалось, что «Базель» завершил выступление в Лиге конференций.