Пас Чалова помог «Базелю» обыграть «Лугано» в последнем туре чемпионата Швейцарии

Короткая ссылка
«Базель» нанёс поражение «Лугано» в матче 36-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Пас Чалова помог «Базелю» обыграть «Лугано» в последнем туре чемпионата Швейцарии
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе «Базеля» мячи забили Дариан Малеш (на шестой минуте) и Пайтим Касами (на 72-й минуте). У «Лугано» отличился Мохамед Амоура (на 27-й минуте).

Российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов оформил результативную передачу.

24-летний Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды до конца сезона из ЦСКА. Контракт Чалова со швейцарским клубом не предусматривает права выкупа.

Российский форвард в 17 матчах за «Базель» забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

«Базель» занял второе место в чемпионате Швейцарии. Чемпионом Швейцарии стал «Цюрих».

Ранее сообщалось, что «Базель» завершил выступление в Лиге конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить