Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

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Россиянин Карен Хачанов оформил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
  • AP

26-летний москвич в стартовом матче турнира нанёс поражение Нуну Боржесу из Португалии в четырёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась два часа 26 минут.

Россиянин получил от организаторов соревнований 21-й номер посева. Португалец пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии.

Призовой фонд турнира составляет более €43 млн.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».

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