Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
- AP
26-летний москвич в стартовом матче турнира нанёс поражение Нуну Боржесу из Португалии в четырёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась два часа 26 минут.
Россиянин получил от организаторов соревнований 21-й номер посева. Португалец пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии.
Призовой фонд турнира составляет более €43 млн.
Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».