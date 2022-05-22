Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов оформил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

26-летний москвич в стартовом матче турнира нанёс поражение Нуну Боржесу из Португалии в четырёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась два часа 26 минут.

Россиянин получил от организаторов соревнований 21-й номер посева. Португалец пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии.

Призовой фонд турнира составляет более €43 млн.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».