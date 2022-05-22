«Челси» одержал победу над «Уотфордом»

«Челси» победил «Уотфорд» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

В составе «Челси» отличились Кай Хаверц (на 11-й минуте) и Росс Баркли (на 90-й минуте). В составе «Уотфорда» мяч забил Дэн Гослинг (на 87-й минуте).

«Челси» (74 очка) занимает третье место в таблице АПЛ. «Уотфорд» (23) расположился на 19-й строчке.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.