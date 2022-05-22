Американка Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков

Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Слоан Стивенс прокомментировала решение организации лишить Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков.

«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и на то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», — цитирует Стивенс в соцсетях журналист Бен Ротенберг.

Напомним, 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

20 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила третий в сезоне турнир Большого шлема рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовала и WTA.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что британцы превратили свой великий Уимблдон в выставочный турнир.