Американка Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков

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Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Слоан Стивенс прокомментировала решение организации лишить Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков.
Американка Стивенс поддержала лишение Уимблдона рейтинговых очков
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и на то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», — цитирует Стивенс в соцсетях журналист Бен Ротенберг.

Напомним, 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

20 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила третий в сезоне турнир Большого шлема  рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовала и WTA.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что британцы превратили свой великий Уимблдон в выставочный турнир.

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