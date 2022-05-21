Камельзон: британцы свой великий Уимблдон превратили в выставочный турнир

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Британцы свой великий Уимблдон превратили в выставочный турнир, который никакого значения и влияния больше не будет иметь на мировой теннис. И это их проблемы», — цитирует Камельзона РИА Новости.

По его словам, ATP и WTA проявили мудрость и показали своё истинное лицо. Он также отметил, что ассоциации стоят на защите игроков.

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовала и WTA.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение не присуждать юниорам и паратеннисистам на инвалидных колясках рейтинговые очки за участие в Уимблдоне в 2022 году.