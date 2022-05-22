Газизов — о матче «Уфы» с «Рубином»: справедливость восторжествовала

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов до последнего был уверен, что его клуб не вылетит в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам матча с казанским «Рубином».

«Пенальти был, бесспорно. Просто это уже была 97-я минута, а арбитр всего четыре добавил. Неоднозначное судейство. Но это всё уже эмоции. Было ощущение, что что-то должно помочь, даже в такой ситуации. Справедливость восторжествовала», — цитирует Газизова РИА Новости.

По его мнению, сложность перед стыками в том, что эмоции оставили в матче с казанской командой. Функционер также подчеркнул, что чисто психологически командам из Российской премьер-лиги (РПЛ) сложнее играть в стыковых матчах.

«Слишком эмоциональными у нас были последние две встречи. Главное — команду психологически настроить. Этим будет заниматься тренерский штаб. Ну и жёлтые у нас есть, которые раздал Иванов. Мне кажется, что стыки — это отдельно взятые матчи, но таков регламент», — заключил Газизов.

Напомним, что «Уфа» в драматичном матче 30-го тура РПЛ обыграла «Рубин» со счётом 2:1.

«Рубин» (29 очков) занял 15-е место. «Уфа» (30) — 14-е. Казанская команда вылетела во второй дивизион. Клубу из Башкирии предстоит сыграть стыковые матчи.

Ранее Газизов прокомментировал судейство в матче с «Рубином».