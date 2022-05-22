Российский теннисист Котов не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Павел Котов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

23-летний россиянин в стартовом матче турнира уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулп в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

Теннисист из Нидерландов был посеян на турнире под 26-м номером. Во втором круге Зандсхулп сыграет с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43,6 млн.

Ранее Кузнецов уступил Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».