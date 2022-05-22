Федотов: футболисты «Сочи» верили, что смогут завоевать серебро чемпионата России

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исторические результаты команды.

«Эмоции самые положительные. Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Мы ждали! Самое главное, что мы в это верили. Драйв, эмоции — супер. То, ради чего мы и занимаемся этим», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» со счётом 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу. Кассьерра в матче отметился хет-триком.

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