Федотов: футболисты «Сочи» верили, что смогут завоевать серебро чемпионата России

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал исторические результаты команды.
Федотов: футболисты «Сочи» верили, что смогут завоевать серебро чемпионата России
  • globallookpress.com

«Эмоции самые положительные. Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Мы ждали! Самое главное, что мы в это верили. Драйв, эмоции — супер. То, ради чего мы и занимаемся этим», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» со счётом 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу. Кассьерра в матче отметился хет-триком.

Ранее бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2021/22.

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