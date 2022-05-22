Гришин: Кассьерра — лучший игрок чемпионата

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне-2021/22.

«Кассьерра. Забил 14 мячей, причём все с игры! Сергеев тоже здорово себя проявил. Он выиграл конкуренцию у Дзюбы. Ну и конечно, надо отметить Агаларова, лучшего бомбардира лиги», — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» со счётом 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу. Кассьерра в матче отметился хет-триком.

Ранее в агентстве Кассьерры ответили на вопрос о будущем игрока в «Сочи».