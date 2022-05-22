Сын Стрельцова рассказал, будет ли оформлять Fan ID

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Игорь Стрельцов — сын футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова — рассказал, будет ли оформлять паспорт болельщика (Fan ID).
Сын Стрельцова рассказал, будет ли оформлять Fan ID
  • РИА Новости

«Для кого-то будет нормальным оформление Fan ID, для кого-то нет. Буду ли я оформлять паспорт болельщика? Не знаю. Пропуск на матчи мне обычно делает РФС. Если придётся делать этот паспорт, то оформлю, как и все. Я же ничем не лучше и не хуже других», — цитирует Стрельцова «Чемпионат».

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.

 

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