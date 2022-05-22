ЦСКА обыграл «Зенит» во втором финальном матче Единой лиги ВТБ

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ЦСКА обыграл «Зенит» во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА обыграл «Зенит» во втором финальном матче Единой лиги ВТБ
  • globallookpress.com

Матч, проходивший в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершился со счётом 82:73 в пользу армейцев.

Самым результативным баскетболистом у ЦСКА стал форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Зенита» 20 очков набрал Сергей Карасёв.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции.

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