ЦСКА обыграл «Зенит» во втором финальном матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ.

Матч, проходивший в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершился со счётом 82:73 в пользу армейцев.

Самым результативным баскетболистом у ЦСКА стал форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Зенита» 20 очков набрал Сергей Карасёв.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции.