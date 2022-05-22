Кокорин — белорусскому болельщику: иди картошку у себя копай

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин грубо ответил подписчику из Белоруссии.

Белорусский болельщик раскритиковал игру футболиста. Кокорин не стал молчать.

«Кирилл, иди картошку у себя копай», — ответил россиянин болельщику из Белоруссии.

«Фиорентина» в сезоне-2021/22 заняла седьмое место в итальянской Серии А и сыграет в Лиге конференций УЕФА.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кокорин поздравил «Фиорентину» с выходом в еврокубки.