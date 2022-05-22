В «Спартаке» отреагировали на нежелание Ларссона возвращаться в Россию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова нападающего Джордана Ларссона.

«Обо всех решениях, которые касаются контрактов, мы сообщим после завершения сезона», — цитирует Зеленова Sport24.

Ларссон заявил о нежелании возвращаться в Россию, согласно контракту со «Спартаком». В настоящий момент футболист выступает за шведский АИК.

Форвард присоединился к «Спартаку» в 2019 году. С тех пор он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В этом сезоне на его счету 23 игры, два гола и два ассиста. Контракт Ларссона с клубом истекает летом 2023 года.

Ранее Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в АИК.