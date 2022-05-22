Валуев назвал уход Дзюбы потерей для «Зенита»

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Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на уход нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».
Валуев назвал уход Дзюбы потерей для «Зенита»
  • РИА Новости

«Считаю, что уход Дзюбы станет потерей для «Зенита». Если бы он был штатным игроком, тогда бы подобных вопросов даже не возникало. Придётся клубу заменять его. Куда он денется? Ничего не поделаешь. Дзюба — легенда «Спартака» или «Зенита»? А вот это мне не известно», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».

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