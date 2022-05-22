Губерниев предложил Дзюбе перейти в «Металлист» из Королёва

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил покинувшему петербургский «Зенит» Артёму Дзюбе перейти в «Металлист» из Королёва.

«Спасибо ему, он принёс огромную пользу «Зениту», и теперь мы ждём его в другом клубе. Диапазон самый разный — от «Црвены Звезды» до «Металлиста» из Королёва», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По его словам, в «Металлисте» Дзюба может спокойно содержать всю команду и быть играющим форвардом таранного типа.

«Мой друг, генеральный директор команды, сказал, что Дзюба хорош, потому что ему не нужно платить денег, он может сам всех содержать. Это будет хороший вариант для развития футбола России и Московской области», — заключил Губерниев.

Футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

В своём последнем матче за клуб Дзюба вышел в статусе капитана команды. «Зенит» в 30-м туре РПЛ уступил «Нижнему Новгороду» (0:1).

Ранее бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов предположил, где Дзюба может продолжить карьеру после ухода из «Зенита».