Мостовой: не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».
Мостовой: не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи»
  • globallookpress.com

«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также добавил, что не исключён переход Дзюбы в «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов. По мнению Мостового, брать своего футболиста — частая практика у тренеров.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

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