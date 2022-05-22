Мостовой: не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также добавил, что не исключён переход Дзюбы в «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов. По мнению Мостового, брать своего футболиста — частая практика у тренеров.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионство РПЛ.

Ранее Михаил Гершкович прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».