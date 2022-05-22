Отец Черышева: поступит предложение из России, мы его рассмотрим

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о будущем сына после ухода из клуба.
Отец Черышева: поступит предложение из России, мы его рассмотрим
  • globallookpress.com

«Завершился этап в «Валенсии». Сначала ты играешь в одной команде, после переходишь в другую. Давайте пока не будем обсуждать вопрос о будущем Дениса. Поступит предложение из России, мы его рассмотрим», — цитирует Дмитрия Черышева «Чемпионат».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» он провёл 122 игры, забил 11 мячей и отдал 12 голевых пасов.

Ранее в «Нижнем Новгороде» заявили о желании подписать Черышева.

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