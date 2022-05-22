Бубнов: Сергеев сильнее Смолова и Заболотного

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Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов высказался о перспективах Ивана Сергеева в «Зените».
Бубнов: Сергеев сильнее Смолова и Заболотного
  • globallookpress.com

«Зенит» может дальше идти уже без Дзюбы. Есть Сергеев, который быстрее, выполняет больший объём работы, при этом он тоже забивной. Он сейчас перспективнее и сильнее тех форвардов, которые играют в сборной. Он сильнее Смолова и Заболотного», — заявил Бубнов в интервью «Матч ТВ».

10 января 2022 года Сергеев из «Крыльев Советов» перешёл в «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба футболист стал чемпионом России сезона-2021/22. Он сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Сергей Семак объяснил, почему Артём Дзюба был капитаном «Зенита» в заключительном матче РПЛ.

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