«Спартак» поздравил Тедеско с победой в Кубке Германии

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Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с победой в Кубке Германии.
«Спартак» поздравил Тедеско с победой в Кубке Германии
  • Gettyimages.ru

«Поздравляем Доменико Тедеско, Андреаса Хинкеля, Макса Урванчки и их «Лейпциг» с красивой победой в Кубке Германии!» — говорится в поздравлении от «Спартака».

«Лейпциг» в серии пенальти одолел «Фрайбург» и выиграл Кубок Германии. Таким образом, Тедеско стал самым молодым за последние 43 года главным тренером, выигравшим этот трофей.

Немецкий специалист возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» победит «Динамо» в финале Кубка России.

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