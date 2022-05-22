Президент испанской Примеры: контракт Мбаппе с ПСЖ — это оскорбление футбола

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на то, что нападающий Килиан Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».

«То, что делает ПСЖ, продлевая контракт с Мбаппе за огромную сумму денег после объявления об убытках в размере €700 млн и наличия бремени заработной платы в €600 млн, — это оскорбление футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как и Суперлига», — написал Тебас в социальных сетях.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе.