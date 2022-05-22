Президент испанской Примеры: контракт Мбаппе с ПСЖ — это оскорбление футбола

Короткая ссылка
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на то, что нападающий Килиан Мбаппе продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».
Президент испанской Примеры: контракт Мбаппе с ПСЖ — это оскорбление футбола
  • Gettyimages.ru

«То, что делает ПСЖ, продлевая контракт с Мбаппе за огромную сумму денег после объявления об убытках в размере €700 млн и наличия бремени заработной платы в €600 млн, — это оскорбление футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как и Суперлига», — написал Тебас в социальных сетях.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить