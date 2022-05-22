«Монако» не смог обыграть «Ланс» в матче Лиги 1
Игра, которая прошла на поле стадиона «Феликс Болар», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Монако» мячи забили Бенуа Бадьяшиль (34-я минута), Виссам Бен-Йеддер (62-я). У «Ланса» отличились Пшемыслав Франковски (30-я), Иньятиус Ганаго (96-я).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 58 минут.
«Монако» (71 очко) финишировал на третьем месте в турнирной таблице по итогам сезона-2021/22.
Ранее «Пари Сен-Жермен» сообщил, что продлил контракт с форвардом Килианом Мбаппе.