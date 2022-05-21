«Аталанта» уступила «Эмполи» в матче Серии А
Игра, которая прошла в Бергамо, завершилась со счётом 0:1 в пользу «Эмполи».
Победный мяч забил Лео Штулац (79-я минута).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук смотрел за игрой со скамейки запасных.
В параллельном матче «Фиорентина» Александра Кокорина обыграла «Ювентус» (2:0).
«Аталанта» по итогам Серии А сезона-2021/22 заняла восьмое место.
Ранее экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал о недовольстве российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина касательно его игрового времени.