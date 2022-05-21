Российский форвард Николаев подписал контракт новичка с «Калгари»

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» сообщили, что подписали контракт новичка с российским форвардом Ильёй Николаевым.

Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба канадской команды.

20-летний россиянин был выбран «Флэймз» на драфте НХЛ 2019 года под общим 88-м номером. Николаев ранее выступал за воронежский «Буран» и молодёжную команду ярославского «Локомотива». Российский форвард в сезоне-2021/22 провёл 58 матчей в Главной юниорской хоккейной лиге США за клуб «Трай-Сити», в которых набрал 72 (23 шайбы + 49 результативных передач) очка.

Николаев является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» во втором матче серии плей-офф НХЛ.