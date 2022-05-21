Вратарь «Сочи» Джанаев сообщил, что намерен продлить контракт с клубом

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас мы начнём обсуждать мой новый контракт. Пока ещё не подписал. Как только это случится — руководство объявит. Я бы хотел остаться в «Сочи». Мы прошли большой путь и сделали большую работу», — цитирует Джанаева РИА Новости.

Он признался, что хотел бы выиграть с «Сочи» какой-нибудь трофей. Джанаев также выразил надежду, что тренерский штаб сохранит костяк команды.

«Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата.

Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.